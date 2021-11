Alitalia: pubblicato il bando per la cessione di Alitalia Loyalty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia in amministrazione straordinaria ha pubblicato oggi il bando per la cessione della controllata Alitalia Loyalty S.p.A., la società che gestisce lo storico programma fedeltà MilleMiglia (mymiglia.com). Nato nel 1992, MilleMiglia con i suoi 6,2 milioni di soci è lo storico punto di riferimento dei viaggiatori Italiani. Dal 2013 è gestito da Alitalia Loyalty S.p.A., società sempre in attivo dall’anno della fondazione. Dallo scorso 15 ottobre, da quando Alitalia in As ha cessato l’attività operativa, gli iscritti al programma MilleMiglia possono continuare ad accumulare miglia utilizzando i servizi offerti da 60 partner commerciali, quali i noleggi auto Avis, i parcheggi in città e negli aeroporti, i soggiorni con catene alberghiere convenzionate oppure quelli prenotati attraverso il portale Booking.com, le corse in taxi con numerose cooperative operative in tutta Italia, lo shopping da Fidenza Village o Land of Fashion, la sottoscrizione di polizze assicurative MilleMiglia Life, o, ancora, utilizzando le carte di credito MilleMiglia, attive sul circuito Mastercard. (segue) (Com)