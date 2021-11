Alitalia: pubblicato il bando per la cessione di Alitalia Loyalty (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli iscritti al programma MilleMiglia hanno possibilità di accumulare miglia viaggiando con le compagnie aeree Air France, Klm e Mea, e di spendere il proprio credito di punti attraverso il portale lastminute.com, a cui aderiscono oltre 400 aerolinee. Il bando, pubblicato oggi in versione integrale sul sito www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com, prevede che le richieste di ammissione alla data room pervengano a partire (orari italiani) dalle ore 00.01 del 18 novembre 2021 sino alle ore 23.59 del 10 dicembre 2021. Il prezzo a base di gara è di 50.563.000,00 euro. Le offerte vincolanti dovranno essere presentate entro le ore 14 del giorno 13 dicembre 2021. Le offerte di rilancio saranno ammesse per un minimo di 2 milioni di euro. (Com)