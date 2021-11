Finanza: Boujnah (Euronext), migrazione data center a Bergamo sarà completata a giugno 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è diventata il più importante hub tecnologico del gruppo Euronext: il nostro obiettivo è sviluppare i punti di forza di Borsa Italiana in un contesto paneuropeo, con investimenti importanti in innovazione. Lo ha detto Stephane Boujnah, amministratore delegato di Euronext, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera dei deputati. “La migrazione a Bergamo del data center, che sarà ospitato dal campus Aruba di Ponte San Pietro e sarà alimentato a energia rinnovabile, rilocalizzerà il 25 per cento circa degli scambi azionari europei e rafforza un business leader italiano a sostegno del Paese: si tratta di un passaggio chiave nel contesto post-Brexit, che aumenterà notevolmente l’importanza di Milano per le infrastrutture dei mercati finanziari”, ha spiegato, aggiungendo che il progetto “sta procedendo bene, e contiamo di completare la migrazione a giugno 2022”. (Rin)