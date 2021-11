Consiglio d'Europa: Di Maio, presidenza Comitato ministri altra occasione di prestigio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Oggi è un altro giorno importante per l'Italia. A Strasburgo abbiamo assunto la presidenza del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Si tratta dell'organo decisionale del Consiglio, formato dai ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri dell’organizzazione". Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Come ho avuto modo di ribadire questa mattina, durante il passaggio di consegne con il collega ungherese, ricoprirò l’incarico di presidente del Comitato dei ministri con la massima dedizione", aggiunge. "Nello stesso anno della presidenza italiana del G20 e della copresidenza della Cop26, per il nostro Paese è un'altra occasione di prestigio e responsabilità", sottolinea Di Maio. "L'Italia svolgerà questo ruolo all'insegna di tre priorità: dare ulteriore slancio ai principi e ai valori europei, mettere l'accento sul rispetto dei diritti delle donne e dei bambini, costruire un futuro che abbia al centro la persona", conclude il titolare della Farnesina. (Res)