Minori: domani a Roma evento su come rendere sicuro rapporto bambini e adolescenti con adulti di fiducia (2)

20 luglio 2021

- I lavori della prima sessione, moderati dalla giornalista di Tv2000 Letizia Davoli - continua la nota - si apriranno con i saluti istituzionali di Giovanni Sabatini (direttore generale Abi), Patrizio Bianchi (ministro dell’Istruzione), Ivan Scalfarotto, (sottosegretario ministero dell’Interno), Paolo Siani (vicepresidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza), Cardinal Pietro Parolin (Segretario di Stato della Santa Sede). Sarà poi Ernesto Caffo (presidente Fondazione SOS il Telefono Azzurro Onlus e membro della commissione Pontificia) ad avviare gli interventi. A seguire: Maud de Boer-Buquicchio (presidente di Missing Children Europe), Tiziana Zannini (Dirigente II F con incarico di D I F presso il Dipartimento delle Politiche della Famiglia), Alessandro Lombardo (responsabile relazioni pubbliche e comunicazione, Ufficio in Italia del Parlamento europeo), tenente colonnello Giovanni Martucci (comandante Reparto analisi criminologiche, Arma dei Carabinieri), Charles J. Scicluna (arcivescovo metropolita di Malta), Hans Zollner (direttore dell’Istituto di Antropologia presso Gregoriana la Pontificia Università), Vincenzo Pacillo (Professore Ordinario del Dipartimento Educazione e Scienze Umane di UniMore), Astrid Kaptijn (professoressa di Diritto Canonico presso la facoltà di Teologia dell’Università di Friburgo), Claudia Giampietro (UISG, Project Officer Ufficio Care and Safeguarding), Elena Bonetti (ministra per le Pari opportunità e la Famiglia). (segue) (Com)