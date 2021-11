Polonia: ministero Difesa nega attacco a giornalisti da parte di persone in uniforme dell’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Polonia ha replicato negando l’accusa che tre giornalisti siano stati attaccati da uomini in uniformi dell’Esercito al confine con la Bielorussia. “Dalla relazione dei soldati risulta che martedì pomeriggio i militari di stanza nel campo di Wiejki hanno notato tre persone mascherate che fotografavano il campo e i soldati”, si legge in una nota. Queste persone “camminavano lungo il campo, avevano sul volto maschere bianche, sulla testa cappucci, non possedevano alcun segno distintivo esterno che testimoniasse che fossero giornalisti”. Lo stesso vale per quanto perquisito all’interno della loro auto, ha aggiunto il ministero. “Alla richiesta di smettere di fare fotografie” i tre uomini “sono saliti in macchina e hanno provato ad andarsene”. I militari hanno inoltre negato che i giornalisti si fossero presentati e avessero detto che avrebbero scattato fotografie. (segue) (Vap)