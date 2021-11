Polonia: ministero Difesa nega attacco a giornalisti da parte di persone in uniforme dell’esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune persone che indossavano uniformi dell’Esercito polacco hanno attaccato tre giornalisti nei pressi del confine con la Bielorussia nel pomeriggio di ieri. Lo ha riferito l’organizzazione non profit Press Club Polska, precisando che l’episodio si sarebbe svolto intorno alle ore 16 dalle parti di Wiejki, non lontano da Michalowo, nel voivodato della Podlachia. I tre giornalisti, Maciej Moskwa, Maciej Nabrdalik e Martin Divisek, hanno riferito di aver scattato foto per documentare la presenza militare nelle vicinanze di Wiejki. A tal fine si sono avvicinati a un cancello, si sono presentati ai militari presenti come giornalisti e hanno avvertito che avrebbero scattato foto dall’esterno. Successivamente, ha affermato Press Club Polska, la loro auto è stata fermata, sono stati costretti con la forza a uscirne, sono stati ammanettati e hanno dovuto attendere oltre un’ora senza giacca l’arrivo della polizia. Gli uomini in uniforme hanno nel frattempo perquisito l’auto. All’arrivo degli agenti di polizia, i giornalisti hanno chiesto l’identificazione dei coloro che li hanno fermati ma questo non è avvenuto. (Vap)