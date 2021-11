Auto: Opel, impianti di Eisenach e Ruesselheim rimarranno parte dell'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impianti di Eisenach e Ruesselheim rimarranno parte dell'azienda automobilistica tedesca Opel e non saranno ceduti, come invece prevedevano i piani di Stellantis, il gruppo che controlla la società. È quanto comunicato dal Sindacato dei metallurgici tedesco (Ig Metall), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'organizzazione dei lavoratori, la cessione delle due fabbriche pianificata da Stellantis è “fuori discussione”. Dopo una vertenza con Opel, i rappresentanti di Ig Metall e il consiglio di fabbrica hanno concordato una modifica al regolamento sulla contrattazione collettiva esistente, dopo difficili negoziati. In base all'intesa, il sito di Eisenach rimarrà come parte indipendente dell'azienda. Presso questa fabbrica, Opel tornerà a produrre il Suv crossover Grandland X nella prima settimana di gennaio del 2022. L'assemblaggio del modello era stato in precedenza trasferito presso l'impianto di Souchaux, in Francia. Per Ig Metall, “la cessione e lo scioglimento di Opel sono stati prevenuti e l'occupazione potrebbe essere assicurata”. Il sindacato auspica poi che “la dirigenza guidi l'azienda in maniera più costruttiva e trasparente in futuro”. Il presidente del coniglio di fabbrica di Opel, Uwe Baum, ha dichiarato: “Gli stabilimenti di Russelsheim ed Eisenach rimarranno nella famiglia Opel, questo è un grande successo”. (Geb)