Vaccino: Moratti, somministrazione prime dosi più che raddoppiata nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La somministrazione di prime dosi in Regione Lombardia è "più che raddoppiata nell'ultima settimana". Lo ha detto oggi la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti, a margine del punto stampa riguardo la situazione dosi di vaccino in regione. "Pur attestandosi su numeri molto bassi, siamo passati da mille somministrazioni al giorno a tremila". Moratti ha poi aggiunto come la Regione ha in programma, il 29 novembre, un grande evento che vedrà la partecipazione di diversi scienziati "per fugare dubbi e dare a tutti la possibilità di effettuare domande e avere risposte dalla scienza, in modo tale che la percentuale di non vaccinati con la prima dose diminuisca ulteriormente e perché si acceda rapidamente alla terza dose". La vicepresidente ha poi ribadito il suo invito alla popolazione di dare fiducia alla scienza e vaccinarsi, perché "è l'unica arma che abbiamo in questo momento. (Rem)