Francia: governo scioglie gruppo di estrema destra L'Alvarium

- Il gruppo di estrema destra L'Alvarium con sede ad Angers, nel sud ovest della Francia, è stato sciolto dal governo francese con un decreto. Il gruppo lanciava appelli "la violenza e alla discriminazione", secondo quanto si legge nel decreto, dove si afferma che "L'Alvarium alimenta un discorso di odio" e incita "alla discriminazione o alla violenza verso persone in base alla loro origine o alla loro religione". "La nostra mano non trema dinnanzi al razzismo e alla violenza e lo mostriamo ancora una volta con questa decisione", ha commentato il portavoce del governo, Gabriel Attal. Creato nel 2018 "l'Alvarium" si definiva come un "centro comunitario di azioni sociali e culturali".(Frp)