Legge Bilancio: Cavallaro (Cisal), tagliare tasse ai lavoratori, bisogna tutelarli

- "Destinare gli otto miliardi stanziati in manovra per tagliare le tasse ai lavoratori". È la richiesta del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro al ministro Orlando e all'intero governo. "I lavoratori sono quelli maggiormente penalizzati dall'attuale congiuntura economica che vede una forte ripresa dell'inflazione - ha spiegato - ed è necessario tutelarli in tal senso. È opportuno, altresì - conclude - riavviare un confronto serio con il sindacato sul salario minimo". (Rin)