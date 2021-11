Finanza: Boujnah (Euronext), spostare sede legale in Italia non porterebbe vantaggi a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Amsterdam come sede legale di Euronext è dovuta a varie ragioni, come la flessibilità del diritto societario nei Paesi Bassi e la loro neutralità: per il momento, quindi, il discorso della sede non è mai stato parte del dibattito, e ritengo sia opportuno mantenerne la stabilità. Lo ha detto Stephane Boujnah, amministratore delegato di Euronext, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera dei deputati. “Capisco l’importanza del contributo italiano, ma cambiare non porterebbe vantaggi a nessuno”, ha detto. (Rin)