Balcani: Draghi, crisi migranti in Bielorussia non deve condizionare adesione Ue

- L’Italia non ritiene che la crisi dei migranti al confine fra Bielorussia e Polonia debba influenzare il processo d’integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali nell’Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa congiunta con il premier albanese, Edi Rama, oggi in visita a Roma. “L’integrazione dei Balcani occidentali non è un fatto capitato per casualità nell’Ue, è una questione scritta nel futuro dell’Unione”, ha detto Ue. “Non ho ancora avuto notizia di un vertice straordinario su questo tema. Se avverrà ne discuteremo”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, secondo cui quello che sta avvenendo in questa crisi è un “uso dei migranti” che “è diventato uno strumento, chiamiamolo così gentilmente, di politica estera”. (Res)