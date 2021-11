Ue: Commissione, prodotti in nostro mercato non devono contribuire a deforestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea propone un nuovo regolamento per frenare la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione europea. Solo contando dal 1990 al 2020 il mondo ha perso 420 milioni di ettari di foresta, un'area più grande dell'Unione europea, ha ricordato l'esecutivo europeo. Le nuove norme proposte garantirebbero che i prodotti che i cittadini dell'Ue acquistano, utilizzano e consumano sul mercato dell'Ue non contribuiscano alla deforestazione globale e al degrado forestale. La Commissione ha spiegato che il principale motore di questi processi è l'espansione agricola legata alle materie prime soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao e caffè e ad alcuni loro derivati. Il regolamento stabilisce regole obbligatorie di due diligence per le aziende che desiderano immettere questi prodotti sul mercato dell'Ue con l'obiettivo di garantire che solo i prodotti legali e privi di deforestazione siano ammessi sul mercato dell'Ue. (segue) (Beb)