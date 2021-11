Ue: Commissione, prodotti in nostro mercato non devono contribuire a deforestazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione utilizzerà un sistema di valori di riferimento per valutare i Paesi e il loro livello di rischio di deforestazione e degrado forestale determinato dai prodotti oggetto del regolamento. La Commissione ha spiegato che intensificherà il dialogo con altri grandi Paesi consumatori e si impegnerà a livello multilaterale per unire gli sforzi. Promuovendo il consumo di prodotti "senza deforestazione" e riducendo l'impatto dell'Ue sulla deforestazione globale e sul degrado forestale, le nuove norme dovrebbero ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità. "Infine, affrontare la deforestazione e il degrado forestale avrà impatti positivi sulle comunità locali, comprese le persone più vulnerabili come le popolazioni indigene, che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali", ha scritto la Commissione. (Beb)