Piemonte: Marrone (Fdi) risponde ad accuse Grimaldi (Luv), persone sorde non rientrano nell'immaginario ideologico della sinistra (2)

- E queste sciocchezze in che modo dovrebbero aiutare chi subisce discriminazioni reali? Anche il naufragio del ddl Zan dimostra peraltro che a quelli come Grimaldi non interessa tutelare le persone discriminate, ma unicamente fare propaganda gender nella pubblica amministrazione. Spieghi piuttosto il centrosinistra perché la disabilità trovava zero spazio e risorse nelle azioni positive dei piani antidiscriminazione della loro giunta, in sfregio alla legge regionale che invece ne parla", conclude Marrone. (Rpi)