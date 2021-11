Sanità: inaugurata al Papa Giovanni XXIII la mostra per i 90 anni di Lilt Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la mostra fotografica che ripercorre i 90 anni di storia della lega italiana per la lotta contro i tumori Lilt di Bergamo. La mostra è stata allestita tra torre 6 e 7, nella hospital street dell'ospedale di Bergamo, dove resterà fino alla fine dell'anno per raccontare la storia dell'associazione dalla sua origine fino ad oggi, nelle sue diverse fasi. È la storia di novant'anni di volontariato impegnati nella lotta contro un male che all'inizio si riusciva solo a intuire ma di cui non si potevano ancora definire i contorni. Era il 1931 e da lì è iniziato un percorso che ha visto l'associazione bergamasca ricoprire un ruolo fondamentale nella promozione della ricerca, della prevenzione e della diagnosi precoce contro il tumore non solo nella nostra provincia. Un lavoro fondato sulla solida alleanza tra Lilt Bergamo Onlus e l'ospedale della città. La mostra è stata realizzata con la disponibilità e il sostegno della direzione strategica del Papa Giovanni, in particolare di Maria Beatrice Stasi, direttore generale, e Fabio Pezzoli, direttore sanitario. "La scelta dell'ospedale di Bergamo come sede della manifestazione – ha spiegato Lucia De Ponti, Presidente di Lilt Bergamo - è stata determinata dalla volontà di riportare l'associazione nel luogo della sua nascita, nel 1931, nei reparti di Anatomia Patologica e Radioterapia dell'allora ospedale Maggiore di Bergamo. Lì si è sviluppato il progetto di dotare l'ospedale delle strumentazioni più all'avanguardia per contrastare il cancro. Un progetto nel quale hanno svolto un ruolo determinante il prof. Francesco d'Alessandro e il prof. Lorenzo Felci" (segue) (Com)