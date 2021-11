Sanità: inaugurata al Papa Giovanni XXIII la mostra per i 90 anni di Lilt Bergamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima parte della mostra riguarda ciò che è oggi Lilt Bergamo: un'associazione in prima linea sul fronte della prevenzione primaria e di quella secondaria, spiegano gli organizzatori. La prima affrontata con campagne di educazione ai corretti stili di vita: alimentazione, movimento (corsi di Fitwalking), contrasto al fumo nelle aziende e nelle scuole. La seconda attraverso i suoi ambulatori di Trescore Balneario e di Verdello e con progetti all'avanguardia (in particolare "Clicca il neo" per la prevenzione dei tumori della pelle e "Giobbe, per riconoscere misurare e curare il dolore in RSA"). "E' stato sempre importante per noi collaborare con le altre associazioni di volontariato, con le istituzione e con il Csv: oggi questa scelta diventa ineludibile affinché il volontariato possa svolgere la sua attività di supporto e di tutela in vista delle trasformazioni che il settore sanitario affronterà nei prossimi anni" ha concluso De Ponti. "E' per noi un piacere ospitare nella hospital street dell'ospedale Papa Giovanni XXIII i 9 pannelli della mostra fotografica che ripercorre la lunga storia di Lilt Bergamo Onlus, promotore di tantissime iniziative per la prevenzione delle malattie oncologiche e tra le realtà del terzo settore che hanno visto la luce in seno all'ospedale di Bergamo, per poi proseguire il proprio percorso diventando organizzazioni indipendenti, concrete e affermate, protagoniste dell'attivissimo mondo del volontariato in terra bergamasca” ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII. "Lilt Bergamo Onlus porta ai bergamaschi tante opportunità e iniziative concrete per prevenire le malattie oncologiche, dalle visite specialistiche alla promozione di stili di vita amici della salute – ha sottolineato Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Tra queste anche il gazebo informativo che la nostra azienda, fin dai tempi degli ospedali riuniti, organizza il 31 maggio di ogni anno per la giornata mondiale senza tabacco". (Com)