- Lunedì 22 novembre ferrovia Roma-Lido a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto dal sindacato Faisa Cisal. La restante rete del trasporto pubblico funzionerà regolarmente. È quanto comunica, in una nota, Roma servizi per la mobilità. (Com)