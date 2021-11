Spagna: "El Pais", Chiesa ha risarcito con 2 milioni euro 173 vittime abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa cattolica spagnola è stata costretta a pagare almeno due milioni di euro di risarcimento a 173 vittime di abusi negli ultimi quattro decenni. È quanto rivelato dal database del quotidiano "El Pais", l'unico registro esistente in Spagna in assenza di dati ufficiali. Si tratta di una cifra indicativa in quanto la Chiesa si sarebbe rifiutata di rivelare il numero di casi di cui è a conoscenza. Alla luce della banca dati, il risarcimento medio concesso dai tribunali è stato di circa 12 mila euro, ma gli importi variano molto. In alcuni casi il giudice ha stimato un importo di 600 euro per il danno, mentre in altri ha superato i 50 mila euro. Secondo "El Pais", i casi risarciti rappresentano una proporzione molto piccola del numero totale di vittime perché pochissimi vengono denunciati e molti cadono in prescrizione senza andare in giudizio. L'unica cifra ufficiale dei casi di pedofilia nella Chiesa fornita dalla Conferenza episcopale spagnola (Cee) lo scorso aprile è di 220 sacerdoti denunciati internamente dal 2001, cifra che ha dovuto richiedere al Vaticano. (Spm)