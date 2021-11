Ue: Commissione, norme più rigorose su spedizioni rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea, con il regolamento rivisto sulle spedizioni di rifiuti, intende realizzare gli obiettivi di economia circolare e zero inquinamento proponendo norme più rigorose sulle esportazioni di rifiuti, "un sistema più efficiente per la circolazione dei rifiuti come risorsa e un'azione decisa contro il traffico di rifiuti". L'esecutivo europeo ha sottolineato che le esportazioni di rifiuti verso Paesi non Ocse saranno limitate e consentite solo se i Paesi terzi sono disposti a ricevere determinati rifiuti e sono in grado di gestirli in modo sostenibile. Le spedizioni di rifiuti verso i Paesi Ocse saranno monitorate e potranno essere sospese se generano gravi problemi ambientali nel Paese di destinazione. Secondo la proposta, tutte le società dell'Ue che esportano rifiuti al di fuori dell'Ue dovrebbero garantire che gli impianti che ricevono i loro rifiuti siano soggetti a un controllo indipendente che dimostri che gestiscono questi rifiuti in modo ecologicamente corretto. All'interno dell'Ue, la Commissione propone di semplificare notevolmente le procedure stabilite, facilitando il rientro dei rifiuti nell'economia circolare, senza abbassare il livello di controllo necessario. Ciò punta a contribuire a ridurre la dipendenza dell'Ue dalle materie prime primarie e a sostenere l'innovazione e la decarbonizzazione dell'industria dell'Ue per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue. (segue) (Beb)