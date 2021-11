Ue: Commissione, norme più rigorose su spedizioni rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha specificato che il regolamento sulle spedizioni di rifiuti rafforza ulteriormente l'azione contro il traffico di rifiuti, una delle forme più gravi di reato ambientale in quanto le spedizioni illegali rappresentano potenzialmente fino al 30 per cento delle spedizioni di rifiuti per un valore di 9,5 miliardi di euro all'anno. Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del regime di applicazione comprende l'istituzione di un gruppo per l'applicazione delle spedizioni di rifiuti dell'Ue, il conferimento all'Ufficio europeo per la lotta antifrode Olaf di sostenere le indagini transnazionali degli Stati membri dell'Ue sul traffico di rifiuti e l'introduzione di norme più rigorose sulle sanzioni amministrative. (Beb)