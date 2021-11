Balcani: premier albanese Rama, serve corsia più veloce per integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania conta che possa essere introdotta una “corsia più veloce” per poter integrare più presto i Balcani occidentali nell’Ue. Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, nella conferenza stampa oggi a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Secondo Rama, questo sviluppo è in particolare decisivo per il futuro dei giovani. Il premier albanese ha poi menzionato la transizione ecologica, “una sfida comune” per cui “non c’è senso che ci siano corsie separate tra Ue e Balcani occidentali”. E questo è vero per un motivo di base – ha osservato - in quanto “qualsiasi cosa che succede nei Balcani occidentali ha un impatto immediato nell’Ue”. Rama ha infine sottolineato come l’Italia abbia sempre sostenuto la transizione albanese da un “regime chiuso” a “democrazia funzionante”. “Spero che il primo ministro sarà in grado di visitare l’Albania”, ha concluso.(Res)