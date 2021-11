Ue: Commissione, strategia per proteggere e ripristinare suoli sani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato oggi anche una nuova strategia dell'Unione europea per il suolo. La Commissione ha ricordato che i suoli sani sono alla base del 95 per cento del cibo che viene mangiato, ospitano oltre il 25 per cento della biodiversità nel mondo e sono il più grande bacino terrestre di carbonio del pianeta. Tuttavia, il 70 per cento dei suoli nell'Ue non è in buone condizioni. La strategia quindi definisce un quadro con misure per la protezione, il ripristino e l'uso sostenibile dei suoli e propone una serie di misure volontarie e giuridicamente vincolanti. Questa strategia mira ad aumentare il carbonio del suolo nei terreni agricoli, combattere la desertificazione, ripristinare terreni e suoli degradati e garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del suolo siano in buone condizioni. La strategia chiede di garantire al suolo lo stesso livello di protezione esistente per l'acqua, l'ambiente marino e l'aria nell'Ue. Ciò avverrà attraverso una proposta entro il 2023 per una nuova legge sulla salute del suolo, a seguito di una valutazione d'impatto e di un'ampia consultazione delle parti interessate e degli Stati membri. (Beb)