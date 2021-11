Terrorismo: Bolognini (Lega), pericolo reale, monitorare centri islamici e moschee abusive a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto avvenuto questa mattina di una 19enne kosovara fervente sostenitrice dello stato islamico e, pare, radicalizzatasi alcuni anni fa, ci dimostra ancora una volta che a Milano e in Italia il pericolo del terrorismo islamico purtroppo esiste ed è reale. Ringrazio le Forze dell'Ordine e l'autorità giudiziaria per il loro costante lavoro nel contrastare efficacemente i seguaci dello stato islamico e di altre sigle terroristiche". Lo dichiara in una nota Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. "I fatti di oggi – prosegue Bolognini – confermano ciò che la Lega ha sempre sostenuto: è essenziale continuare a controllare e mantenere monitorati i centri islamici e le moschee abusive presenti a Milano, per evitare che qualcuno possa lì radicalizzarsi e, potenzialmente, compiere atti terroristici nel nostro paese o nel resto dell'Europa". (Com)