Speciale difesa: Siria, media, comandante pasdaran Ghaffari rimosso su ordine del presidente Assad

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, avrebbe fatto rimuovere il generale iraniano Javad Ghaffari (pseudonimo di Ahmad Madani) dall’incarico di capo del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran) in Siria. Lo ha reso noto il quotidiano online statunitense "Al Monitor". Alla base della rimozione ci sarebbe una richiesta esplicita di Assad alla leadership iraniana. Il presidente siriano, infatti, esattamente come Mosca, considerava Ghaffari una figura estremamente influente e difficilmente controllabile, con una visione degli interessi iraniani nel Paese decisamente invasiva nei confronti di Damasco. Lo stesso Assad avrebbe definito la rimozione del generale dal suo incarico come un "passo necessario per evitare spaccature nell’alleanza di vecchia data tra Damasco e Teheran". Ghaffari, infatti, fin dalla sua nomina a capo del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica in Siria, avvenuta nel 2015 per sostituire il defunto predecessore generale Hassan Hamadani, ha dato un contributo importante nel rafforzamento delle Forze di difesa nazionale (Fdn), una milizia sciita siriana filo-iraniana, che ha, nel corso degli anni, ottenuto una presenza sempre più ramificata e consistente nella capitale della Siria, Damasco, e sugli snodi infrastrutturali in direzione della costa. Proprio la presenza a Damasco di un gruppo armato non appartenente alle forze armate nazionali avrebbe indispettito Assad, che a inizio ottobre ha ottenuto da Teheran lo spostamento delle unità delle Fdn fuori dal territorio della città, prima di chiedere la rimozione dal suo incarico. (Res)