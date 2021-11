Speciale difesa: Volpi (Lega), rafforziamo il sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni seguiamo con attenzione le notizie riguardanti aziende del comparto industriale della difesa e di una loro possibile cessione a gruppi stranieri. Il settore produttivo e tecnologico della difesa rientra certamente in quel perimetro di autonomia strategica ed economia nazionale che va salvaguardato. L’integrazione di questo settore a livello europeo è senz’altro da perseguire ma all’interno di un quadro strategico complessivo che va certamente tracciato con indirizzi chiari e mandati specifici". Lo afferma in una nota il deputato Raffaele Volpi della Lega, già sottosegretario alla Difesa. "Le vicende di questi giorni riconducono ad una necessaria ed attualissima riflessione sulla possibilità, pur considerando le diverse architetture azionarie delle aziende leader, di un polo nazionale del settore che faciliterebbe l’allineamento ad una pianificazione strategica, ad un accesso alle provvisore finanziarie ed ad una competitività di prospettiva a livello internazionale - aggiunge -. Siamo certi che una concertazione proattivita dei ministeri di riferimento e degli attori finanziari, anche azionisti, potrebbe portare ad un rafforzamento di sistema e a ricondurre le scelte industriali ad una pianificazione ineludibilmente condivisa con certezze per gli interessi nazionali, con prospettive di solidità ed evitando certamente azioni di applicazione di strumenti ostativi. Nell’attenzione che poniamo vi è quindi la positiva aspettativa che tutti gli attori colgano l’opportunità di un rilancio ulteriore di un settore di riconosciuta eccellenza per il Pese. Insieme si fa vincere il sistema Italia". (com)