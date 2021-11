Speciale difesa: Borrell, chiaro che bussola non è duplicazione Alleanza ma rendere più forte pilastro europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' oramai chiaro che la Bussola strategica non è una duplicazione della Nato, ma un rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza atlantica. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Difesa dell'Ue. Durante i lavori del Consiglio della Difesa dell'Ue, "abbiamo ospitato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg" e "abbiamo parlato delle relazioni tra Ue e Nato e credo che sia forte l'accordo sulla necessità di andare avanti e rafforzare la nostra cooperazione", ha detto Borrell. "E' ormai chiaro che la Bussola strategica non è una duplicazione della Nato, ma si tratta di rendere più forte il pilastro europeo della Nato e rendere in questo modo la Nato e il rapporto transatlantico più forti a loro volta", ha specificato l'Alto rappresentante. (Beb)