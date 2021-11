Speciale difesa: Borrell, altre due bozze dei lavori su bussola strategica da qui a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, presenterà altre due bozze dei lavori sulla bussola strategica con l'obiettivo di arrivare all'approvazione a marzo. Lo ha confermato lo stesso Borrell in conferenza stampa dopo il Consiglio Difesa dell'Ue a Bruxelles. "Presenterò da qui a marzo altre due bozze come risultati del lavoro che si sta facendo" sulla Bussola strategica, ha detto Borrell spiegando che l'obiettivo è arrivare "alla approvazione a marzo". L'Alto rappresentante ha sottolineato che la Bussola prevede "misure concrete" e un "calendario preciso" di realizzazione. (Beb)