Terrorismo: 19enne arrestato autoreclusa in casa per quattro mesi a Milano

- La 19enne kosovara con cittadinanza italiana che è stata fermata oggi a Milano, negli ultimi quattro mesi era uscita di casa soltanto due volte. La giovane - che risiedeva in Kosovo - era tornata nel capoluogo lombardo per il rinnovo della carta d'identità e per completare il ciclo del vaccino anti Covid. Una volta a Milano, dallo scorso agosto si era autoreclusa nella sua abitazione in via Padova, dove abitava con il fratello, perché "riteneva di non doversi contaminare con gli infedeli", come ha spiegato il capo della Digos di Milano, Guido D'Onofrio, durante la conferenza di questa mattina. "Non aveva nessun tipo di vita sociale e si affacciava alla finestra sporadicamente". (Rem)