Uganda: l'Egitto e Al Azhar condannano gli attentati terroristici a Kampala

- Il ministero degli Esteri dell'Egitto e la massima istituzione religiosa sunnita del Paese, Al Azhar, hanno condannato con la massima fermezza gli attacchi terroristici rivendicati dallo Stato islamico e avvenuti ieri sera, 16 novembre, a Kampala, in Uganda, che hanno provocato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre 33. "L'uso della violenza e dell'uccisione contro innocenti è un crimine efferato, lontano dagli insegnamenti delle religioni che invocano la pace, sottolineando la necessità di mobilitare e unire gli sforzi internazionali per confrontarsi con le organizzazioni, affinché il mondo goda di sicurezza, pace e stabilità", ha evidenziato Al Azhar in una nota. Anche la diplomazia del Cairo ha condannato con la massima fermezza gli attentati avvenuti a Kampala. In una nota, l'Egitto ha espresso la sua posizione nei confronti dell'Uganda e la sua piena solidarietà di fronte al terrorismo e all'estremismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Negli attacchi sono morti i tre attentatori suicidi. (segue) (Cae)