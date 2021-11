Uganda: l'Egitto e Al Azhar condannano gli attentati terroristici a Kampala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione pubblicata sull'agenzia di propaganda "Amaq", lo Stato islamico (Is) ha giustificato l'azione affermando che l'Uganda è "uno dei Paesi che partecipano alla guerra contro i combattenti dello Stato islamico in Africa centrale". Si tratta della terza volta che l'Is rivendica gli attacchi in Uganda dall'ottobre scorso dopo quello avvenuto il 23 ottobre in un famoso ristorante di Kampala - in cui morì una persona - e quello avvenuto il 25 ottobre su un autobus che percorreva l’autostrada Kampala-Masaka (un morto e diversi feriti). Nel frattempo il presidente Yoweri Museveni, in una serie di messaggi affidati a Twitter, ha fermamente condannato gli attentati affermando che siano stati compiuti da “nipoti confusi” e descrivendoli come "maiali". “Si sono esposti quando siamo più pronti per il terrorismo urbano. Moriranno. Il terrorismo rurale è stato sconfitto nel 2007 nel Parco nazionale di Semliki. Mi riferisco ai terroristi morti come vittime manipolate della confusione", ha detto Museveni, aggiungendo: "I terroristi ci hanno invitato e noi stiamo andando da loro". (Cae)