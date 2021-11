Quirinale: Fratoianni, Berlusconi ci crede, sua candidatura è problema per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "con grande senso e rispetto delle istituzioni ha detto no in tutti i modi possibili, e quindi la mia impressione è che Mattarella non ci sia. Invece Silvio Berlusconi è in campo, eccome, e consiglierei al mio campo di non sottovalutarlo". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra iItaliana Nicola Fratoianni ospite di "Coffee Break" su La7. "Io penso fermamente che questa candidatura - ha spiegato - sarebbe un problema per il Paese, ma lui ci crede, è una candidatura in campo. E quindi serve attenzione. E dopo l'elezione del capo dello Stato la politica dovrebbe recuperare una sua dinamica comprensibile. E l'unica dinamica comprensibile è quella in cui esistono progetti per il Paese tra loro diversi ed alternativi, andando cioè a misurarsi con il voto". (Rin)