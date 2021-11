Regno Unito: 9 membri di Insulate Britain incarcerati per violazione dei divieti di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove membri del gruppo di protesta britannico Insulate Britain sono stati incarcerati a seguito della violazione del divieto di protesta posto dal governo. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", Ana Heyatawin, 58 anni, e Louis McKechnie, 20 anni, sono stati incarcerati per tre mesi, mentre il dottor Ben Buse, 36 anni, Roman Paluch-Machnik, 28 anni, Oliver Rock, 41 anni, Emma Smart, 44 anni, Tim Speers, 36 anni, e James Thomas, 47 anni, sono stati condannati a quattro mesi. Gli attivisti hanno messo in atto un'azione di protesta cominciata due mesi fa, chiedendo al governo britannico di riqualificare le abitazioni del Paese. Il governo aveva vietato i blocchi delle strade, che hanno causato non pochi disagi alla mobilità, ma gli attivisti non si sono fermati. Nonostante gli arresti, il gruppo ha promesso di continuare a protestare. (Rel)