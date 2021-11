Vaccino: Speranza, 92,5 milioni le dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi in Italia "sono state somministrate 92,5 milioni di dosi di vaccino. Questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un grande Paese. Grazie agli operatori sanitari e alle istituzioni a tutti i livelli". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento questa mattina al convegno "Riflessioni sulla pandemia da Sars-CoV-2. Il contributo del Comparto Difesa e Sicurezza sulla mitigazione e nel contrasto", organizzato a Roma dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) in collaborazione con il Comparto Difesa e Sicurezza. (Rin)