Migranti: ministri esteri Polonia e Regno Unito a colloquio su crisi a confine con Bielorussia

- I ministri degli Esteri del Regno Unito e della Polonia, Liz Truss e Zbigniew Rau, hanno parlato ieri della crisi migratoria che Varsavia sta affrontando al confine con la Bielorussia. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri polacco. I due ministri hanno parlato della situazione al confine polacco e più in generale del fianco orientale della Nato. Rau ha ringraziato Truss per il sostegno esteso al suo Paese. I capi delle diplomazia di Londra e Varsavia hanno anche discusso dell’appoggio all’Ucraina e di come opporsi all’attivazione del gasdotto Nord Stream 2. (Vap)