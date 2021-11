Romania: ministro Energia, produttori gas non saranno più tassati in base al prezzo di Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di gas romeni non saranno più tassati in base al prezzo di riferimento alla borsa del gas di Vienna, ma si terrà conto del prezzo sul mercato nazionale. Lo ha dichiarato il ministro ad interim dell'Energia romeno, Virgil Popescu, durante la conferenza "Energy Focus". "Ci aspetta un inverno complicato a causa delle turbolenze del mercato. Sono convinto che lo passeremo bene, le scorte sono nei parametri. Ci sono scorte di gas per 2,2 miliardi di metri cubi, quelle del carbone sono nei parametri previsti, così come le riserve idriche nei laghi", ha detto Popescu secondo cui la produzione di gas della Romgaz (produttore e fornitore di gas naturale controllato dallo Stato romeno) è aumentata del 20 per cento, ma Omv Petrom ha registrato un calo ben al di sopra del limite di declino naturale. (segue) (Rob)