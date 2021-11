Romania: ministro Energia, produttori gas non saranno più tassati in base al prezzo di Vienna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i risultati finanziari, la produzione di gas di Omv Petrom è diminuita dell'11 per cento nei primi nove mesi dell'anno. "Purtroppo l'altro grande produttore ha avuto un calo e chiedo che vengano prese misure sulle cause. Non può scendere così tanto. Capiamo che c'è un calo naturale, ma il calo deve essere nei limiti, e il calo della produzione di Omv Petrom è molto al di sopra del limite del calo naturale, anche se capiamo che ci sono distorsioni nel mercato", ha continuato Popescu. Il ministro ha sottolineato che non sembra normale che i produttori rumeni paghino le tasse in base al prezzo del gas a Vienna e cambierà questa situazione. "Ho parlato con il primo ministro e il ministro delle Finanze e lo adegueremo in modo che il prezzo in Romania sia un riferimento, ma voglio buona fede dai produttori rumeni per la stabilizzazione della produzione e il suo aumento", ha detto ancora Popescu. (Rob)