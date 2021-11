Scuola: Bianchi, stop ai tagli, mantenuto l’organico per i prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella scuola dopo anni di tagli sul personale docenti, “abbiamo portato a casa un grande risultato, abbiamo stabilito nella legge di Bilancio che l’organico dello scorso anno resterà per tutti gli anni del Pnrr almeno”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante una conferenza stampa su “L’educazione motoria nella scuola primaria” presso il ministero dell’Istruzione. Nonostante negli anni “ci sarà un calo demografico di studenti, il personale resterà e si potrà dedicare alla trasformazione della scuola. Abbiamo invertito la storia dei tagli e trasformato in qualità della vita dei nostri ragazzi – ha aggiunto il ministro -. Abbiamo detto aggiungiamo, puntando anche nello sport come qualità della vita”. (Rin)