Migranti: influencer tunisina si filma durante la traversata verso l'Italia (2)

- Alla luce delle dure condizioni economiche, sociali e la recente crisi politica, la Tunisia sta assistendo ad un aumento dei flussi migratori, soprattutto tra i giovani provenienti da diverse regioni del Paese. Secondo i dati diffusi giovedì scorso 11 novembre dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), nel mese di ottobre 1.470 migranti tunisini sono arrivati sulle coste italiane, di cui 296 minori e 62 non accompagnati. Il rapporto ha rivelato che il totale dei minori giunti in Italia nel 2021 è di 2.483, di cui 1.922 non accompagnati. Secondo Ftdes, il numero totale di tunisini che hanno raggiunto le coste italiane dall'inizio di quest'anno ha superato quota 14.300, circa il 27 per cento del totale dei migranti irregolari arrivati in Italia. Nel mese di ottobre, le autorità tunisine hanno sventato 263 operazioni di migrazione clandestina fermando circa 2.740 persone mentre cercavano di raggiungere le coste italiane, portando il numero totale dei migranti fermati dall'inizio dell'anno a circa 22.150 persone. Nello stesso periodo, il 29 per cento dei tentativi bloccati sono partiti dalle coste del governatorato di Sfax, il 21 per cento da Mahdia, il 10,6 per cento da Monastir, il 9,8 per cento da Tunisi e l'8,3 per cento da Nabeul. (Tut)