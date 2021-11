Bankitalia: migliorano attese famiglie su economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attese delle famiglie sull'economia italiana sono migliorate rispetto alla scorsa primavera: è in ripresa la propensione a spendere nei comparti più colpiti tra cui alberghi, bar e ristoranti, anche se c'è cautela nelle prospettive di spesa soprattutto tra i meno abbienti. E' quanto emerge dalla pubblicazione pubblicata da Banca d'Italia, della serie "Note Covid-19", dal titolo "Principali risultati della sesta edizione dell'Indagine straordinaria sulle Famiglie italiane", condotta tra agosto e settembre su oltre duemila nuclei familiari. Il saldo tra attese di miglioramento e peggioramento della situazione economica e del lavoro è positivo per la prima volta da primavera 2020. Le famiglie che prefigurano un peggioramento sono calate di oltre il 10 per cento.(Rin)