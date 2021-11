Mobilità: Giovannini, da 2022 indicazioni di tendenza più robuste, servirà programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scelte di mobilità sembrano essere “molto volatili”, ma sarà necessario aspettare il 2022 per avere “indicazioni di tendenza più robuste”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo questa mattina alla presentazione del rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani. "Dopo due anni eccezionali, nel 2022 lo smart working diventerà una pratica più consolidata", poiché “le pubbliche amministrazioni dovranno fare piani per il lavoro a distanza”, mentre “tante società private stanno già negoziando sullo smart working a regime”, ha dichiarato. “Dovremo vedere come si assesterà questo fenomeno ma anche influire su questo assestamento attraverso i mobility manager”, ha dichiarato il ministro. Per questo, “abbiamo abbassato a cento addetti il limite per le imprese nelle città sotto i 50 mila abitanti” che prevede l’istituzione della figura del mobility manager. “Abbiamo davanti una finestra di opportunità di 12 mesi in cui dobbiamo non solo influire sulla domanda di mobilità ma anche accelerare sulle regole per far sì che, quando le persone usciranno dallo stato di emergenza, la scelta del mezzo pubblico sarà fatta anche perché i mezzi pubblici nel frattempo sono migliorati”, ha concluso. (Rin)