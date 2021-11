Bankitalia: crescono consumi famiglie italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attese sul reddito familiare restano stabili: tre quarti del campione si aspetta entrate analoghe a quelle del 2020, mentre il 15 per cento inferiori. E' quanto emerge dall'indagine pubblicata dalla Banca d'Italia, della serie "Note Covid-19", dal titolo "Principali risultati della sesta edizione dell'Indagine straordinaria sulle Famiglie italiane", condotta tra agosto e settembre su oltre duemila nuclei familiari. Un terzo delle famiglie è riuscito ad accantonare risparmi dall'inizio della pandemia e il 44 per cento ritiene di riuscire a risparmiare nei prossimi 12 mesi. Secondo la pubblicazione, i consumi sono condizionati dall'emergenza sanitaria, ma sono in miglioramento. Le famiglie che hanno speso meno per alberghi, bar e ristoranti sono diminuite del 15 per cento seppur ancora molte (pari ora al 71 per cento, erano il 90 per cento). Al tempo stesso, permane cautela nelle attese di spesa a tre mesi, in particolare tra le famiglie in difficoltà economiche.(Rin)