Imprese: SkyTeam Cargo dà il benvenuto ad Ita Airways nell’alleanza globale cargo

- SkyTeam Cargo, l'alleanza cargo globale, dà il benvenuto ad Ita Airways, la nuova compagnia di bandiera italiana, come nuovo membro. Entrando a far parte della più grande alleanza cargo aerea del mondo, Ita Airways garantirà la continuità delle spedizioni cargo multilaterali tra l'Italia e il resto del mondo attraverso il portafoglio di prodotti leader del settore di SkyTeam Cargo. “L'Italia è un importante mercato Cargo globale e diamo un caloroso benvenuto ad Ita Airways nella SkyTeam Cargo Alliance, che fornisce spedizioni sicure, efficienti e tempestive di prodotti di alta moda, design e beni di consumo verso centinaia di destinazioni in tutta la nostra rete globale", ha dichiarato Nico van der Linden, vicepresidente di SkyTeam Cargo. Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways, ha affermato che "entrare a far parte di SkyTeam Cargo è un passo fondamentale per noi, poiché riconosciamo l'unicità della proposta di valore dell'Alleanza e adottiamo gli standard di qualità del suo ampio portafoglio di prodotti. Siamo fiduciosi che lavorare con le nostre preziose compagnie aeree partner supporterà e ispirerà il nostro piano di crescita nei prossimi mesi". (Com)