Venezuela: amministrative, capo missione osservatori Ue di nuovo a Caracas

- L'eurodeputata portoghese Isabel Santos, capo della missione degli osservatori dall'Unione europea (Moe), è tornata in Venezuela in vista delle elezioni amministrative del 21 novembre. Assieme a lei, sono sbarcati a Caracas altri parlamentari europei che accompagnano la fase finale della missione. Santos aveva effettuato una prima visita nel Paese caraibico a fine ottobre. Lunedì altri 34 membri della Moe erano si erano aggiunti ai 46 colleghi che dal 24 ottobre hanno sostenuto incontri con politici, società civile, partecipato a votazioni ed eventi elettorali, tra le altre responsabilità di osservazione. La missione è in totale composta da più di 100 osservatori degli stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia. (segue) (Vec)