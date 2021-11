Venezuela: amministrative, capo missione osservatori Ue di nuovo a Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza della Moe, dopo oltre quindici anni di assenza, ha rappresentato una novità sostanziale nella vicenda politica venezuelana. Caldeggiata dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), la presenza della missione Ue ha aperto un dibattito tra chi ritiene si tratti di una generosa legittimazione per il governo di Nicolas Maduro e chi sostiene sia invece l'avvio di un poco reversibile percorso di rientro di Caracas negli standard democratici internazionali. La Missione Ue è in Venezuela grazie a un accordo siglato a fine settembre tra Bruxelles e Cne. Un testo che permette, per la prima volta dal 2006, a una missione di compiti di vera e propria "osservazione", con la possibilità di interagire con i vari attori per tutta la durata del processo, e non di "accompagnamento", con limiti più definiti dalle autorità locali. (segue) (Vec)