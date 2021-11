Venezuela: amministrative, capo missione osservatori Ue di nuovo a Caracas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moe "effettuerà una valutazione tecnica indipendente di tutti gli aspetti del processo elettorale e proporrà raccomandazioni per migliorare le elezioni future", spiegava all'epoca Borrell. Un contributo "importante" per portare il Paese ad "elezioni credibili, inclusive e trasparenti" e un sostegno per una "soluzione pacifica e venezuelana della crisi", ha detto l'Alto rappresentante. L'accordo garantisce alla missione di poter "circolare per tutto il paese", elemento considerato necessario per impedire che le autorità possano "pilotare" gli osservatori nelle zone allestite per rispettate gli standard internazionali. La Moe potrà inoltre contattare senza restrizioni "tutti i partiti politici, i candidati, i funzionari elettorali e i testimoni delle organizzazioni a scopi politici", oltre che "tutti gli attori che compongono la società venezuelana". (segue) (Vec)