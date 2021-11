Venezuela: amministrative, capo missione osservatori Ue di nuovo a Caracas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese andrà al voto per decidere il nome dei governatori dei 23 Stati della federazione e dei sindaci dei 335 comuni, con i relativi membri delle assemblee legislative, per un totale di 3.082 incarichi. In campo, ha certificato il Cne, scendono 70.244 aspiranti: 65.453 sono in corsa per un posto nelle assemblee legislative municipali, 4.462 si sfideranno per incarichi da sindaco e oltre 300 per il ruolo di governatore regionale. L'organismo ha quindi fatto sapere che il 44 per cento delle candidature è stato presentato da donne contro il 50,56 per cento di uomini, privo "del lavoro fatto per ridurre la differenza di genere". Gli aventi diritto al voto, ha confermato il Cne, sono 21.159.846. (Vec)