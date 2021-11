Cooperazione: saudita KsRelief firma a Roma due accordi congiunti con Programma alimentare mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati ieri a Roma due accordi congiunti tra il King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KsRelief) e il Programma alimentare mondiale (Pam) per garantire sostegno ai rifugiati siriani ospitati in Giordania e ai bambini denutriti in Pakistan. L’intesa è stata firmata per la parte saudita da Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah, consigliere della Corte reale e supervisore generale del KsRelief, e per l’agenzia Onu da David Beasley, direttore esecutivo del Pam. Il primo accordo riguarda il sostegno ai rifugiati siriani che abitano nei campi profughi nel Regno hashemita di Giordania, del quale beneficeranno 112 mila persone, mentre il secondo riguarda il progetto di sostegno nutrizionale ai bambini della Repubblica islamica del Pakistan, del quale beneficeranno 66.414 persone. I due programmi sono stati firmati a margine della riunione della seconda sessione ordinaria annuale del Consiglio esecutivo del Pam tenutasi ieri nella capitale italiana Roma. In una sua dichiarazione a seguito della firma dei due accordi, Beasley ha precisato che “è impossibile risolvere tutti i problemi che affrontiamo attualmente con i rifugiati, specialmente con le categorie deboli come i bambini e le donne”, dichiarando che “il partenariato strategico con il Regno dell’Arabia Saudita è da ritenersi eccezionale, in quanto esso ha aiutato le categorie deboli in tutti i settori; l’aiuto prestato a questi soggetti è un salvagente, e noi siamo molto grati di ciò”. (segue) (Res)