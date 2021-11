Cooperazione: saudita KsRelief firma a Roma due accordi congiunti con Programma alimentare mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In virtù del primo accordo, il KsRelief fornirà una donazione al Pam per soddisfare i bisogni alimentari e nutrizionali dei rifugiati siriani nel campo profughi di Al Azraq presso la provincia di Al Zarqa, nel campo profughi di Al Zaatari nella provincia di Al Mufarraq, e nel campo profughi di Hadayek Almalik Abdullah nella provincia di Irbid, attraverso la distribuzione di coupon elettronici mensili ai beneficiari tramite trasferimento per mezzo della tecnica “blockchain”; tali coupon saranno vincolati all’acquisto di generi alimentari, poiché i beneficiari li utilizzeranno nei locali commerciali e nelle panetterie presso i campi profughi. Il secondo accordo include il sostegno nutrizionale salvavita nelle situazioni di emergenza per i bambini affetti da malnutrizione gravi e le donne in gravidanza ed allattamento nelle zone soggette a pericolo nelle regioni di Khyber Pakhtunkhwa e Azad Kashmir nella Repubblica Islamica del Pakistan; l’aumento delle opportunità di accesso ad alimenti terapeutici, allo scopo di garantire i servizi integrati di nutrizione salvavita per i bambini sotto i 5 anni e le donne in gravidanza ed allattamento in 14 province prioritarie del Pakistan; il sostegno alla capacità di esaminare e curare la malnutrizione nelle strutture di sostegno sanitario e a livello della comunità locale; l’aumento dell’accesso alle informazioni relative alla nutrizione e alla salute pubblica; seguire le misure di sicurezza per applicare in modo sicuro i programmi mirati di nutrizione terapeutica durante le situazioni di emergenza legate al Covid-19. (Res)